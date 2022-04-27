Kovid-19'u böyle aştık!

Türkiye'de Mart 2020'den bu yana 15 milyon kişiye bulaşan, 97 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınında tedbirler en aza indirilirken günlük hayat, salgın öncesine dönüyor. Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta, en fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de görüldü, bu yılın nisan ayında vefat sayısı 15'e kadar düştü. Hastalık yavaş yavaş grip gibi endemik hastalığa dönüştü. Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle 3 Mart 2022'de açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği yerlerde maske zorunluluğu, HES kodu uygulaması, PCR zorunluluğu kalktı. Vaka ve ölümler gün geçtikçe düştü. Dün ise Türkiye Ramazan'ın bitimine 4 gün kala çifte bayram yaptı. İşte bu savaştan da alnının akıyla çıkan Türkiye'nin pandemi karnesi:

Türkiye'de 15 Mart 2020'de ilk vefat gerçekleşti. Yaşamını yitiren 89 yaşındaki erkek vatandaş virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldı.

13 Mart 2022'de, Türkiye 193 ülke arasında Almanya ve Rusya'nın ardından en çok vaka görülen 8. ülke olurken, ölüm sayılarında ise Romanya'nın ardından 19. sırada yer aldı.

21 Mart 2020'den itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 3 Nisan 2020'de yasaklar 20 yaş altına uygulanacak şekilde genişletildi. Sokağa çıkma yasakları, 21 Haziran 2021'de kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Sinovac aşısını geliştiren Çin ile anlaşmanın yapıldığı müjdesini verdi. Türkiye'ye ilk aşı 30 Aralık 2020'de havayoluyla geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından analiz edilen aşılar 'acil kullanım izni' alıp 13 Ocak 2021'de uygulanmaya başladı.

BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısı 12 Nisan 2021'de Türkiye'de uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibi tarafından geliştirilen inaktif TURKOVAC aşısı 22 Aralık 2021'de acil kullanım izni aldı. Aşı 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

SON PİKİ 15 ŞUBAT'TA YAŞADIK

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Pandemide Güncel Durum ve Öneriler Raporu hazırladı. HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Grubu'ndan aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Pınar Okyay, güncel durumu şöyle özetledi: "Dünyada 30 Mart 2022 itibarıyla toplam 485 milyon 592 bin 235 olgu ve 6 milyon 157 bin 201 ölüm bildirimi rapor edildi. Günde hâlâ 1.5 milyon olgu ve 4 binden fazla ölüm vakası bildirildi. Pandeminin özellikle varyantlara bağlı olarak hem olgu seyrinde hem de ölümlerin seyrinde dalgalar halinde seyrettiğini izleyebiliyoruz. Olgularda Ocak 2022 pikinin Omicron nedeniyle gerçekleştiği görülüyor. Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı ve aşılardan kısmen kaçabilmesi nedeniyle ocak piki bugüne kadarki en yüksek pik olarak kayıtlara geçti."

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığından Arş. Gör.Dr. Eylül Tutal Altaş, Prof. Dr. Gül Ergör'ün tespitlerine göre, Türkiye'de 25 Aralık 2021'den itibaren 5. dalga olarak vakalarda artışlar yaşandı.

7 HAFTADA %29.9 ORANDA DÜŞTÜ

2-8 Şubat'ta bu dalga pik düzeye ulaştı. Günlük en yüksek vaka sayısı 111 bin 157 oldu. Daha sonra düşüşe geçti ve 7. haftada 14 bin 364 vakaya kadar indi. Ölüm sayıları aynı dalgada 12 Ocak'tan itibaren artış yaşandı (vaka artışından 19 gün sonra) ve günlük ölüm sayısı 309 ile 15 Şubat'ta pik yaptı. 25 Şubat'tan itibaren de düşüşe geçti. Özellikle 1 Mart'ta HES kontrolü uygulamasının kaldırılması ve maske kullanım kurallarının gevşetilmesiyle vaka düşme oranı daha fazla artış gösterdi. Üçüncü dalgada 8 haftada ortalama düşüş %20.4 iken, beşinci dalgada 7 haftada ortalama düşüş %29.9 olarak gerçekleşti.

DÜNYA KIRILDI

POLONYA:

TOPLAM VAKA: 5.992.820

TOPLAM ÖLÜM: 115.977

DÜNKÜ VAKA: 1356

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 29

ALMANYA:

TOPLAM VAKA: 24.323.967

TOPLAM ÖLÜM: 135.061

DÜNKÜ VAKA: 96.287

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 244

FRANSA:

TOPLAM VAKA: 28.317.915

TOPLAM ÖLÜM: 145,257

DÜNKÜ VAKA: 13.984

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 197

İNGİLTERE:

TOPLAM VAKA: 21.978.198

TOPLAM ÖLÜM: 173.693

DÜNKÜ VAKA: 10.582

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 114

RUSYA:

TOPLAM VAKA: 18.151.895

TOPLAM ÖLÜM: 375.237

DÜNKÜ VAKA: 7.107

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 176

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM TABLOSU

TOPLAM VAKA: 15.021.151

TOPLAM ÖLÜM: 98.706

DÜNKÜ VAKA: 2.511

DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 14