Kovid-19'u böyle aştık!
Kaynak: Akşam Gazetesi
Türkiye ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren koronavirüse karşı örnek bir mücadele verdi. 11 Mart 2020'de ilk vakanın açıklandığı Türkiye, başarılı bir pandemi süreci yürüttü. Sağlık altyapısı, yerinde ve kararlı adımlarla alnının akıyla bu savaştan çıkan Türkiye, şimdi iki bayramı bir arada yaşıyor.
Türkiye'de Mart 2020'den bu yana 15 milyon kişiye bulaşan, 97 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınında tedbirler en aza indirilirken günlük hayat, salgın öncesine dönüyor. Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta, en fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de görüldü, bu yılın nisan ayında vefat sayısı 15'e kadar düştü. Hastalık yavaş yavaş grip gibi endemik hastalığa dönüştü. Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle 3 Mart 2022'de açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği yerlerde maske zorunluluğu, HES kodu uygulaması, PCR zorunluluğu kalktı. Vaka ve ölümler gün geçtikçe düştü. Dün ise Türkiye Ramazan'ın bitimine 4 gün kala çifte bayram yaptı. İşte bu savaştan da alnının akıyla çıkan Türkiye'nin pandemi karnesi:
Türkiye'de 15 Mart 2020'de ilk vefat gerçekleşti. Yaşamını yitiren 89 yaşındaki erkek vatandaş virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldı.
13 Mart 2022'de, Türkiye 193 ülke arasında Almanya ve Rusya'nın ardından en çok vaka görülen 8. ülke olurken, ölüm sayılarında ise Romanya'nın ardından 19. sırada yer aldı.
21 Mart 2020'den itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 3 Nisan 2020'de yasaklar 20 yaş altına uygulanacak şekilde genişletildi. Sokağa çıkma yasakları, 21 Haziran 2021'de kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Sinovac aşısını geliştiren Çin ile anlaşmanın yapıldığı müjdesini verdi. Türkiye'ye ilk aşı 30 Aralık 2020'de havayoluyla geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından analiz edilen aşılar 'acil kullanım izni' alıp 13 Ocak 2021'de uygulanmaya başladı.
BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısı 12 Nisan 2021'de Türkiye'de uygulanmaya başlandı.
Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibi tarafından geliştirilen inaktif TURKOVAC aşısı 22 Aralık 2021'de acil kullanım izni aldı. Aşı 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.
SON PİKİ 15 ŞUBAT'TA YAŞADIK
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Pandemide Güncel Durum ve Öneriler Raporu hazırladı. HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Grubu'ndan aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Pınar Okyay, güncel durumu şöyle özetledi: "Dünyada 30 Mart 2022 itibarıyla toplam 485 milyon 592 bin 235 olgu ve 6 milyon 157 bin 201 ölüm bildirimi rapor edildi. Günde hâlâ 1.5 milyon olgu ve 4 binden fazla ölüm vakası bildirildi. Pandeminin özellikle varyantlara bağlı olarak hem olgu seyrinde hem de ölümlerin seyrinde dalgalar halinde seyrettiğini izleyebiliyoruz. Olgularda Ocak 2022 pikinin Omicron nedeniyle gerçekleştiği görülüyor. Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı ve aşılardan kısmen kaçabilmesi nedeniyle ocak piki bugüne kadarki en yüksek pik olarak kayıtlara geçti."
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığından Arş. Gör.Dr. Eylül Tutal Altaş, Prof. Dr. Gül Ergör'ün tespitlerine göre, Türkiye'de 25 Aralık 2021'den itibaren 5. dalga olarak vakalarda artışlar yaşandı.
7 HAFTADA %29.9 ORANDA DÜŞTÜ
2-8 Şubat'ta bu dalga pik düzeye ulaştı. Günlük en yüksek vaka sayısı 111 bin 157 oldu. Daha sonra düşüşe geçti ve 7. haftada 14 bin 364 vakaya kadar indi. Ölüm sayıları aynı dalgada 12 Ocak'tan itibaren artış yaşandı (vaka artışından 19 gün sonra) ve günlük ölüm sayısı 309 ile 15 Şubat'ta pik yaptı. 25 Şubat'tan itibaren de düşüşe geçti. Özellikle 1 Mart'ta HES kontrolü uygulamasının kaldırılması ve maske kullanım kurallarının gevşetilmesiyle vaka düşme oranı daha fazla artış gösterdi. Üçüncü dalgada 8 haftada ortalama düşüş %20.4 iken, beşinci dalgada 7 haftada ortalama düşüş %29.9 olarak gerçekleşti.
DÜNYA KIRILDI
POLONYA:
TOPLAM VAKA: 5.992.820
TOPLAM ÖLÜM: 115.977
DÜNKÜ VAKA: 1356
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 29
ALMANYA:
TOPLAM VAKA: 24.323.967
TOPLAM ÖLÜM: 135.061
DÜNKÜ VAKA: 96.287
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 244
FRANSA:
TOPLAM VAKA: 28.317.915
TOPLAM ÖLÜM: 145,257
DÜNKÜ VAKA: 13.984
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 197
İNGİLTERE:
TOPLAM VAKA: 21.978.198
TOPLAM ÖLÜM: 173.693
DÜNKÜ VAKA: 10.582
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 114
RUSYA:
TOPLAM VAKA: 18.151.895
TOPLAM ÖLÜM: 375.237
DÜNKÜ VAKA: 7.107
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 176
TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM TABLOSU
TOPLAM VAKA: 15.021.151
TOPLAM ÖLÜM: 98.706
DÜNKÜ VAKA: 2.511
DÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 14