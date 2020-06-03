KOVID-19 olduğunu öğrenen yolcu otobüsle hastaneye götürüldü

İstanbul'da 2 gün önce KOVID-19 testi yaptıran ve sonucu beklemeden Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç, yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaşlı kadın karantinaya alınırken, otobüs de tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki ekiplere bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri beklemeye başladı.

Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülürken, araçta bulunanlara test yapılacağı belirtildi.