Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Rusya'da yaşayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Türk vatandaşı, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Selahattin Uğur'un (36) yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.
Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.
Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
- Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
- CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
- Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
- Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri