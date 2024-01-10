Kovboy'un sevdası

KÖY ARAZİLERİNDE DE GEZİYOR

Eskişehir'de antika pazarını ziyaret eden Çorumlu Kovboy lakaplı emekli öğretmen Seferi Karakaş, 'Sevda' adını verdiği 1973 model minibüsüyle Türkiye'nin dört bir tarafındaki antika pazarlarını ziyaret ediyor. İlginç tarzını pazarlardan topladığı antikalarla süslediği minibüsüne de yansıtan Karakaş, köy arazilerine aracının arkasına bağladığı motosiklet ve bisiklet ile gidiyor.

GÖRENLERE NOSTALJİ YAŞATIYOR

Ön tarafında çeşitli süs eşyaları bulunan minibüsün arka tarafını karavan gibi kullanan Karakaş, bu tarzını bir ömür boyu sürdürmek istiyor. Sevda ismini koyduğu aracı 50 yıldır kullandığını söyleyen Karakaş, "Gittiğimiz yerlerde insanlara mesaj veriyor. Eski insanlar bu aracı gördüklerinde o günlerin hikâyelerini anımsıyorlar. Kimisi yolculuk yapmış, kimisinin düğün arabası olmuş" dedi.