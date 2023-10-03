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03 Ekim 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 16:15:00

Kosova Başbakanı: Sırbistan topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor

Kaynak: AA

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'ın bölgesel işbirliğine sıcak bakmadığını vurgulayarak "Sırbistan, bir hafta önce gördüğümüz gibi, topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Priştine Siyasi Araştırmalar Enstitüsü (PIPS) tarafından düzenlenen "Berlin Süreci: Şu ana kadar elde edilen başarılar, Yaklaşan Zirveden Beklentiler ve Ortak Pazara Yönelik Bölgesel Girişimlerin Olası Faydaları" başlıklı panelde gündeme ve bölgesel işbirliği fırsatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçek bir bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyona sahip olmak için Batı Balkanlar'daki altı ülkenin demokrasi yolunda ilerlemesi gerektiğini belirten Kurti, "Biz, geleceğe yönelik bir anlaşmaya varmak için Brüksel'de ve Berlin Süreci Zirvesi'nde diyalog masasında oturmuşken, Sırbistan, bir hafta önce gördüğümüz gibi, topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor. Bu da kuzey komşumuzun AB üyeliği için bölgesel işbirliğine sıcak bakmadığını gösteriyor." dedi.

Davranışları nedeniyle Sırbistan'dan hesap sorulması gerektiğine dikkati çeken Kurti, Kosova hükümetinin, tarafların eşitliği ve Avrupa standartlarına dayalı olması gereken bölgesel işbirliği konusunda net bir tutumu olduğunu dile getirdi.

Kurti, Berlin Süreci kapsamında bölge ülkelerinin vardığı üç bölgesel anlaşmanın Kosova tarafından onayladığını ancak anlaşmaların bazı ülkeler tarafından onaylanmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 Batı Balkan ülkesi arasında işbirliğinin artırılması ve AB ile bölge arasında etkin işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de Berlin Süreci oluşturulmuştu. Berlin Süreci'nin bir sonraki zirvesi 16 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.

Etiketler : kosova sırbistan ilhak
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