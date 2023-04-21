Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor

Aydın - Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi çerçevesinde Köşk - Ödemiş Devlet Yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal ticaret açısından büyük önem arz eden ve güzergahta bulunan mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.