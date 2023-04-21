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Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor
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21 Nisan 2023 Cuma 21:49:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 21:49:00

Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor

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Aydın ile İzmir arasında tarımsal ticaret için büyük önem taşıyan Köşk-Ödemiş Karayolu Projesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu karayolu projesinde çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Aydın - Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi çerçevesinde Köşk - Ödemiş Devlet Yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal ticaret açısından büyük önem arz eden ve güzergahta bulunan mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Etiketler : aydın denizli izmir otoyol
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