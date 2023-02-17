Koruyucu aile talebinde patlama
Günde 3 olan koruyucu aile başvuru sayısı depremden sonra günde 29 bine çıktı.
Birçok ünlünün de aralarında bulunduğu 290 bin kişi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.
Koruyucu aile olmak için talep patlaması yaşanıyor. Depremzede çocukların kimlik tespitinin ardından yakınlarıyla buluşturulmasını önceleyen Bakanlık, şu an için depremzede bebek ve çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti uygulamıyor.
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