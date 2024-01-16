Koruyucu aile sayısı artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen 2. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'na katıldı. Göktaş, son 22 yılda koruyucu ailelerin artışına dikkati çekerek, "2002 yılında 500 koruyucu ailemiz vardı. 2024 yılı itibariyle 8 bin 164 koruyucu aile ve 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor" diye konuştu.

Koruyucu aile sisteminin biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklara umut kaynağı olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Aile olmanın anlamını yeniden tamamlayan bir yolculuktan bahsediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunan her koruyucu aile sadece bir yuva sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını da yeşertiyor" dedi.