Koruyucu Aile Hizmeti sayesinde 9 bin 423 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklar için Koruyucu Aile Hizmeti uygulanıyor. Geçen yıl 7 bin 439 aile 9 bin 11 çocuğa yuvasını açtı. Bu yılın eylül ayı itibarıyla ise 9 bin 423 çocuk, 7 bin 853 sıcak yuvada hayata hazırlanıyor. Koruyucu ailelerin yanında 1051 özel gereksinimli, 652 de yabancı uyruklu çocuğun bakımı sağlanıyor.

