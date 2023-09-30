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Koruyucu Aile Hizmeti sayesinde 9 bin 423 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
30 Eylül 2023 Cumartesi 11:48:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 11:48:00

Koruyucu Aile Hizmeti sayesinde 9 bin 423 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, çocuklar için Koruyucu Aile Hizmeti uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklar için Koruyucu Aile Hizmeti uygulanıyor. Geçen yıl 7 bin 439 aile 9 bin 11 çocuğa yuvasını açtı. Bu yılın eylül ayı itibarıyla ise 9 bin 423 çocuk, 7 bin 853 sıcak yuvada hayata hazırlanıyor. Koruyucu ailelerin yanında 1051 özel gereksinimli, 652 de yabancı uyruklu çocuğun bakımı sağlanıyor.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı çocuk koruyucu aile hizmet
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