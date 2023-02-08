Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden başvuru yapabileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı belirtildi.
Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumlarının bakanlık personeli tarafından titizlikle değerlendirildiğinin vurgulandığı açıklamada, çocukların sırada bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiği bilgisi verildi.
Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarının; e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettiği ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden şahsen başvurabileceği kaydedildi.
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