Korunan alanlara ziyaretçi akını

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, geçen yıl farklı koruma statülerinde 21 yeni alan ilan ettiklerini söyledi. Çokçetin, doğa turizmi açısından büyük önemi bulunan korunan alanların yıllık ziyaretçi sayısının 2002'de 5,5 milyon iken geçen yıl 64,7 milyona ulaştığını belirtti.

Çokçetin, bunun sonucunda korunan alan sayısının 660'a ulaştığını belirterek, bu sayının 48'ini milli parklar, 266'sını tabiat parkları, 110'unu tabiat anıtları, 31'ini tabiatı koruma alanları, 85'ini yaban hayatı geliştirme sahaları, 14'ünü ramsar alanlar, 59'unu ulusal öneme haiz sulak alanlar ve 47'sini mahalli öneme haiz sulak alanların oluşturduğunu ifade etti.

Korunan alanları, sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarını bildiren Çokçetin, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da alan düzenlemeleri yaptıklarını, tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırladıklarını anlattı.

Çokçetin, amaçlarının, daha fazla sayıda vatandaşın doğada keyifle vakit geçirmesini sağlayabilmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bu çalışmalarında da katkısıyla insanımızın tabiata olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Doğa turizmi açısından önemi büyük olan korunan alanlarımızın yıllık ziyaretçi sayısı 2002 yılında 5,5 milyon iken bugün 64 milyon 679 bin 581'e ulaşmış durumda. Korunan alanları ziyaretçilerimizle birlikte koruyoruz ve onlardan gelen önerileri çok önemsiyoruz. Bu nedenle ziyaretçilerimize memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Yaptığımız anketler sonucunda, korunan alanlarımızı ziyaret eden kişilerin yüzde 85'inin alandan memnun ayrıldığı bilgisini edindik. Vatandaşlarımızdan da alanlarımızın koruma ve kullanma dengesini gözetmesi konusunda hassas olmalarını istiyoruz."