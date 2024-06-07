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07 Haziran 2024 Cuma 11:17:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 11:17:00

Koruma kalkanı önlemi! Savaşçı güneş kremi...

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanırlar. Güneş kremi sürmeyenlerse güneşin zararlı etkilerinden yararlanırlar. Yok öyle değil yaralanırlar! Masum kalplerimiz her şeyden etkilense de cildimiz asla! Güneş kremleri, fiziksel ve kimyasal bariyer olması özelliği ile ışınların cilde etki etmesini engeller. Yaş aldıkça oluşan güneş lekelerini minimuma indirir. Güneş kreminin yediden yetmişe kullanılması çok faydalıdır. Peki, güneş kremi günde kaç kere kullanılır? Güneş kremleri makyaj üstü mü makyaj altı mı kullanılır? Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? Detaylar haberimizde…

Güneşin zararlı etkilerinden kurtulmak, ışıl ışıl parlamak için güneş kremi kullanmak çok önemli. Çocuğunuzun, ablası olup olmadığınız sorularına sempatik yarım gülüşler atmak adına güneş kremini eksik etmemek gerekiyor. Makyaj üstü ve makyaj altına kullanılan güneş kremi, sadece bir kere değil, defalarca kullanılıp yıllarca alışkanlık haline gelmesi gerekir. Güneşin vitamin konusundaki zenginliğini biliyoruz. Güneş ışınlarından korunmayı etkili şekilde nasıl yapacağız? Güneş kremi hakkında merak edilenler haberimizde...

Güneş kremi ve zamanlama

Güneş kremi sürüldükten sonra 20 dakika beklenir ve gözeneklerin güneş kremini iyi bir şekilde emmesi sağlanır. 50 faktörlü güneş kremi ya da diğer güneş koruyucu ürünlerde, güneş kremi üzerine fondöten sürülmesinde bir sakınca yoktur. Ardından fondöten ya da diğer cilt ürünlerine geçerek, cilt makyaj rutinine devam edilmelidir. Makyaj sonrası güneş kremini tazeleme amacıyla stick formdaki güneş kremleri kullanılabilir.

Cilt tipine uygun fondöten kullanmak

Kuru cilde sahipseniz, güneş kremini nemlendirici özellikli seçmekte fayda var.

Yağlı ciltler içinse, akışkan ve cildi ağırlaştırmayacak formdaki kremleri kullanmak uygun olacaktır.

Güneş kremi miktarı

Güneş kremi miktarı konusunda cimri olmamak gerekir. Günümüzde popülerleşen üç parmak kuralı ne kadar yaygın olsa da çok fazla sürülmesi, makyajın kusmasına sebep olabiliyor. İki fındık büyüklüğü güneş kremi makyaj öncesi için yeterli miktar olacaktır.

Güneş kreminin yeterli miktarda sürülmesi, belirli aralıklarla tazelenmesi ve alışkanlık haline getirilmesi, sizi güneşin zararlı etkilerinden koruyacaktır. Bu sayede en büyük emanetiniz olan cildinize iyi bakacaksınız.

Etiketler : guneskremi cilt makyaj
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