Koronavirüsü tamamen öldüren maske!

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Satılmaya başlandı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları sürdürülüyor. Portekiz'de ise yürütülen çalışmalarda koronavirüsü etkisiz hale getirdiği ifade edilen ilk maskenin üretildiği duyuruldu.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü'nde yürütülen çalışmalar sonucunda "MOxATech" adlı maskede kullanılan tekstil malzemesinin koronavirüsü yüzde 99 oranında etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Söz konusu maskenin Nisan ayından bu yana satışta olduğu, ancak maskeye yönelik yapılan testlerin yeni açıklandığı ifade edildi. Akademisyenler, bilim camiası ve şirketlerin ortak iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, maskenin Kovid-19'u yüzde 99 oranında etkisiz hale getirdiği kanıtlandı.
Enstitüde virolog olan görev yapan Pedro Simas maskeye yönelik yaptığı açıklamada, "Uluslararası standartta belirtilen test parametrelerine göre virüsle bir saatlik temastan sonra yüzde 99 azalma gözlendi" ifadelerini kullandı. Simas, "Basitçe söylemek gerekirse bu testler, belirli miktarda virüs içeren bir çözelti ile temas ettikten sonra kumaşı analiz etmekten ibaret" şeklinde konuştu.
Maskenin şimdi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.
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