Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.