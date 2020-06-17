17 Haziran 2020 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 10:59:00
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.