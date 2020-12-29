Koronavirüs aşılarını Türkiye'ye taşıyacak uçak Pekin'den havalandı
Çinli SinoVac firmasının koronavirüs aşılarını Türkiye'ye taşıyacak uçak Pekin'den havalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli SinoVac firmasının koronavirüs aşılarını Türkiye'ye getirecek uçağın Pekin'den havalandığını duyurdu.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı." dedi.
"Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz"
Bakan Koca, "Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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