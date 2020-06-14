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14 Haziran 2020 Pazar 20:28:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 20:42:00

Koronavirüs 14 Haziran tablosunu açıklayan Bakan Koca'dan flaş uyarı: Hedeften uzaklaşıyoruz

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Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

- "EN ZAYIF NOKTAMIZ, TEDBİRSİZ İYİMSERLİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

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