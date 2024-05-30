Köpekleri kırsaldan şehirlere taşıyorlar

Şehir merkezlerinde çeteleşen sokak köpeklerinin 'uyutulması' ya da 'kısırlaştırma seferberliği' gibi çözüm önerileri tartışılırken, İstanbul'da başıboş hayvanların 'tersine göç' ettiği ortaya çıktı. Ormanlık ve kırsal alanlardaki köpeklerin, daha iyi şartlarda yaşamaları için bazı kişilerce kalabalık ilçelere getirildiği öğrenildi. AKŞAM'a konuşan Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ayşegül Coşkun, Kocaeli, Sarıyer, Ümraniye, Tuzla, Pendik, Kartal, Silivri, Çatalca, Bahçeşehir gibi yerlerden tarihi yarımadaya getirilen köpeklerin olduğunu belirlediklerini söyledi.

KULAK KÜPESİYLE ORTAYA ÇIKTI



Şehir merkezlerine taşınan köpeklerin kulak küpelerinden tespit edildiğini aktaran Coşkun, şöyle devam etti: "Bu köpeklerin % 80'inde kulaklık var; yasal zorunluluk olmasına rağmen mikroçip yok. Kilometrelerce uzaklardan bölgemize köpeklerin 'aç ve bakımsız kalmasın' diye bilerek getirildiğini değerlendiriyoruz. Belediye olarak veteriner sağlık hizmetlerimiz üst seviyede olduğu için köpeklere burada daha iyi bakılır diye düşünülüyor. Yasa gereği ilçeler arasında hayvanlar nakledilemez."

PAZARCI KAMYONETİNDE YAKALADIK



Ayşegül Coşkun, kırsal ilçelerden Fatih'e gelen pazarcıların kamyonetle saldırgan köpekleri de beraberlerinde getirirken suçüstü yakalandıklarını söyledi. Coşkun, "Bu kişiler de gerekçe olarak 'Fatih'te köpeklere iyi bakılır' diye düşündüklerini ifade ediyorlar" dedi.

BİR YILDA 40 BİN İHBAR



Fatih'te geçen yıl 40 bin ihbar aldıklarını söyleyen Coşkun, şöyle konuştu: "İhbarların 30 bini yaralı hayvan, 10 bini köpeklerin rehabilitasyonuyla ilgiydi. Hayvanları kısırlaştırıp kuduz aşılarını yaptıktan sonra mikroçip ve kulak küpesi uygulamalarını gerçekleştirip; yasa gereği alındığı yere bırakıyoruz."

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ TBMM'DE



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları düzenlemesinin taslak metninin Meclis'e ulaştığını bildirdi. Taslağı 'Tarım ve Orman', 'Çevre ve Şehircilik' ile 'İçişleri' bakanlıklarıyla ortak hazırladıklarını belirten Bakan Tunç, "Hayvanları koruma kararlılığımız sürüyor" dedi. Belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini söyleyen Tunç, "İnsan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekecek" diye konuştu. Tunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.