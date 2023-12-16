Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: Kaçmayın, göz teması kurmayın

Son dönemlerde yaşanan köpek saldırılarının artmasıyla birlikte uzmanlar, saldırılara karşı nasıl korunması gerektiğini anlattı. Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu, "Köpekten asla ve asla kaçmamamız lazım. Köpek ile birebir göz temasına girmememiz lazım. Eğer köpekle göz temasına girersek köpek daha da hırçınlaşabilir" dedi. Son zamanlarda köpek saldırıları sıkça gündeme gelmeye başladı. Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu, köpek saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sokak köpeklerinin insanlara saldırmasının altında bazı sebeplerin olduğunu söyledi. Saldırıların en önemli sebebinin köpeklerin bulundukları alanı sahiplenmesi olduğunu aktaran Çetin Türkoğlu, "Sokak köpeklerinin de kendi ortamlarında bir yaşam alanları var. Biz, onların yaşam alanlarını ihlal etmiş gibi gözüküyoruz. O alanlara girdiğimiz zaman, köpekler orayı sahiplenmek istiyor. Sahiplendikleri zaman da agresif olabiliyorlar" dedi. Köpeklerin saldırdıkları insanları neden bir tehdit olarak gördüklerini söyleyen Türkoğlu, "Tehdit olarak görmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların elinde veya sırtında taşıdıkları çanta ve bunun gibi eşyalardır. Köpek bu eşyaları tehdit olarak algılayabilir. İkincisi; köpekler aç kaldığı zaman etrafındaki insanlara da saldırabilir. Üçüncü sebep de; köpeğin çiftleşme döneminin gelmesidir. O zaman çok aşırı agresif olabilirler. Kendisi çiftleşmek istediği için başka kimseyi de yanına istemez" ifadelerine yer verdi.

Köpek saldırıları esnasında neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Türkoğlu, "Köpekten asla ve asla kaçmamamız lazım. Köpek ile birebir böyle göz temasına girmememiz lazım. Eğer köpekle göz temasına girersek köpek daha da hırçınlaşabilir. Biz panik anında her ne kadar kaçmayalım desek de insan psikolojisi olarak köpeği gördüğümüz zaman kaçabiliyoruz; fakat orada biraz daha temkinli olup köpekten kaçmamamız lazım. Kaçarsak köpek daha çok agresifleşir. Bir de çömelip, köpeğin hizasına gelip kafamızı kapatmamız lazım. Böylelikle kendimizi koruyabiliriz. Herhangi bir yerden taş, sopa gibi bir cisim alıp köpeğe atmamalıyız; çünkü etrafta başka köpekler de olabilir ve sürü psikolojisiyle hepsi birlikte saldırabilir. Bu tarz durumlarda mümkün olduğunca, köpek ile karşı karşıya kalmamak için köpeğin geldiği istikametin tersi istikametine doğru gitmemiz lazım" diye konuştu.

İnsanların köpek gezdirirken, etraftaki diğer köpeklerin gelip saldırması sonucunda neler yapılabileceğine de değinen Çetin Türkoğlu, "İnsanlar köpek gezdirirken yanında başka köpekler olabiliyor. Köpek bilmediği başka bir köpeğe karşı zaten doğası gereği saldırmak ister, onu avlamak ister. Bu yüzden de hırçınlaşabilir. Bu tarz durumlarda eğer köpeğimiz küçükse kesinlikle ve kesinlikle kucağımıza almamız gerekir. Mümkün olduğunca köpeklerden; yani köpeklerin olduğu alandan uzak durmamız gerekir. Köpekler, küçük köpeklere karşı daha agresif oluyorlar. Köpekleri ayırmamız için birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi; eğer varsa bir yerden sopa gibi bir şey bulursak ağızından sopayla müdahale ederek ayırabiliriz. Kimisi su döküyor; ama su döktüğü zaman da bırakmayabilir. Mümkün olduğunca köpekler birbirine kilitlendiği zaman çekmemek lazım. Çektiğimiz zaman ağzını, yüzünü, kulağını yırtabilir. O yüzden köpeğin arkasına geçip yavaşça nefes pozisyonunu bekleyip, kilitlendiği köpeği bıraktığı anda çekmemiz lazım. Bazı köpekler 10-15 dakika boyunca bile ayrılmayabiliyor. O yüzden bekleyip doğru pozisyonda panik yapmadan çekip almamız lazım" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise 24 yaşındaki Ece Simla Yenihayat, İstanbul'da bir parkta köpeği ile birlikte gezintiye çıktığı esnada, etraftaki diğer köpekler, gezdirdiği köpeğine saldırdı. İki köpeği de ayırmak isterken kendisi de yaralanan ve ardından İzmir'deki evine dönen Yenihayat, "Arkadaşım, onun köpeği ve benim iki köpeğimle birlikte Kemerburgaz kent ormanında yürüyüşe çıktık. Bir anda etrafımızı 15 kadar sokak köpeği sardı. Benim köpeğimi boynundan tutup bir anda sanki oyuncakmış gibi sallamaya başladı. Benim köpeğim o an can çekişmeye ve bağırmaya başladı. Ben köpeğimi orada öldü zannettim. Ben de panikle onların arasına girip ayırmaya çalıştım. Zaten orada elimden ısırıldım. O sırada boğuştuğum için bacaklarım ve kollarımda da yaralar oluştu. Ardından ödemler ve morluklar oldu. Benim köpeğim boynundan bir ameliyat oldu. Yaraları çok derindi ve kas kaybı oluştu. Elim de yavaş yavaş iyileşti. İlk başta elimi kullanamaz haldeydim. Sokaktaki bu köpek küçük bir çocuğa saldırabilirdi. Başı boş köpekler bize bir tehlike teşkil ediyor. Acilen rehabilite edilmesi gerekiyorlar. Yetkililerin acilen bir çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.