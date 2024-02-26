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26 Şubat 2024 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 16:30:00

KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek

Kaynak: AA

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Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na (KOOP-DES) 30 Mart'a kadar başvurulabilecek.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Şubat'ta başlayan başvuruların 30 Mart'a kadar, ticaret il müdürlüklerine yapılabileceği bildirildi.

Program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığı belirtilen paylaşımda, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanan destek tutarının 76 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, makine/ekipman ve demirbaş alımı desteği 200 bin liradan 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği 30 bin liradan 60 bin liraya, bir personel için istihdam desteği 103 bin liradan 204 bin liraya, iki personel için istihdam desteği ise 206 bin liradan 408 bin liraya yükseltildi.

Programa, Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikler başvuru yapabilecek.

Etiketler : KOOP-DES başvuru kooperatif destek programı 30 Mart başvuru
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