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Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
25 Mayıs 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 15:15:00

Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 61 ABT 768 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayollarına ait Ahmet Ecevit yönetimindeki 06 DOA 803 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Çizmeci, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Ahmet Ecevit ve aynı araçta bulunan Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ecevit ve Aniş Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler : Halil İbrahim Çizmeci Otobüs şoförü KAZA KONYA
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