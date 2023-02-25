Konya'da terör operasyonu! Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı

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25 Şubat 2023 Cumartesi 09:48:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 09:48:00

Konya'da terör operasyonu! Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Konya'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu bir kadın terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Konya'da PKK/KCK terör örgütü mensubu bir kadın terörist eylem hazırlığı içindeyken yakalandı.

Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı "Gülda Bebek" isimli örgüt mensubunun, Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

23 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen lehim makinası, ampermetre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Açıklamada, bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'deki terör saldırısı benzeri bir eylem gerçekleştirme amacında olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi ile irtibatlı 3 kişinin de gözaltına alındığı, şüphelilerin işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam edildiği kaydedildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı konya terör örgütü terörist eylem hazırlığı gülda bebek

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