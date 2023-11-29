Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin ile Gülbahar Acar, bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.