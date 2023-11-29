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29 Kasım 2023 Çarşamba 18:27:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:27:00

Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Kaynak: AA

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Konya'nın Meram ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin ile Gülbahar Acar, bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.

Etiketler : KONYA SOBA ZEHİRLENMESİ CAN KAYBI
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