Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
Kaynak: AA
Konya'nın Meram ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin ile Gülbahar Acar, bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.
- Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı
- "Hamas, insan yardım taşıyan tırları engelledi" iddiasına yalanlama
- Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
- Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
- İstanbul'da şiddetli yağış uyarısı: Valilik'ten 'gece yarısına kadar sürecek' açıklaması
- Yılın son MGK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılıyor