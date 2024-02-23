Konya'da sanayide yangın

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen dumanları fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, yangından etkilenen olmadı.

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.