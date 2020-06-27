İlk kez Konya'da ele geçirildi! Bin TL'lik peçete...

Konya'da ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi
Kaynak: DHA
Konya emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonda bu zamana kadar ilk kez ele geçirilen bir ürüne rastlandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alınırken, peçeteye emdirilmiş bonzainin satış fiyatının ise bin TL olduğu belirtildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 6 şüpheli 'uyuşturucu imalatından', 12 şüpheli de 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına aldı.
Operasyon 785 gram toz esrar, 582 adet uyuşturucu hap ecstasy, 14 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 4 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 950 TL ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş bonzainin Konya'da ilk kez ele geçirildiği ve tanesinin satış fiyatının bin TL olduğu belirtildi.
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