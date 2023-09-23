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Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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23 Eylül 2023 Cumartesi 07:26:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 07:26:00

Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: IHA

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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Cihan Şen idaresindeki 42 AFC 466 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje daha sonra savrularak karşı şeride geçen tır karşı yönden gelen M.V.M. yönetimindeki 42 UB 412 plakalı mısır yüklü tırla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden Cihan Şen olay yerinde hayatını kaybederken, M.V.M. yaralandı. Kaza sonrası, Ereğli Karapınar Kara yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Tır sürücüsü Cihan Şen'in cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : Tır çarpışması Konya Ereğli Hayat kaybı Yaralı
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