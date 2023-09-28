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28 Eylül 2023 Perşembe 07:44:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:44:00

Konya'da damat cinayeti! Sopayla döverek öldürdü

Kaynak: AA

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Konya'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Kayınpeder, tartıştığı damadını sopayla döverek öldürdü. İşte detaylar...

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü.

Alakova Mahallesi 15523. Sokak'ta Veysel A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızının dini nikahlı eşi Selahattin Güngör'e sopayla vurdu.

Bilinci kapanan Güngör, yere yığıldı.

Veysel A'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Veysel A. gözaltına alındı.

Etiketler : konya damat kayınpeder cinayet gündem
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