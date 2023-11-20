Konya'da 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.