Konya Yunak'ta feci kaza! Tır ile işçileri taşıyan servis çarpıştı 6 kişi hayatını kaybetti

Konya Yunak'ta feci kaza! Tır ile işçileri taşıyan servis çarpıştı 6 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 dorse plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol kavşağında çarpıştı.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 6 kişi hayatını kaybetti.



Yaralılar ise il merkezinin yanı sıra Yunak ve Cihanbeyli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

