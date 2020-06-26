Konya Yunak'ta feci kaza! Tır ile işçileri taşıyan servis çarpıştı 6 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Yunak ilçesinde tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 dorse plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol kavşağında çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar ise il merkezinin yanı sıra Yunak ve Cihanbeyli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.
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