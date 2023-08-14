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Ankara Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntüler için harekete geçildi
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:09:00

Ankara Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntüler için harekete geçildi

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valilik tarafından adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça, Kocatepe Camisi'nde cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Etiketler : Konya Kocatepe Camii Soruşturma
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