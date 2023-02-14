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14 Şubat 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 15:20:00

Konya, Hatay'a konteyner kent kuruyor

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremden büyük zarar gören Hatay'a konteyner kent kurmak için belirledikleri noktada altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Altay, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, ilçe belediyeleriyle birlikte AFAD koordinesinde Hatay'da iki farklı bölgeye konteyner kent kuracaklarını belirterek, “Konya olarak deprem bölgesinde yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay'da konteyner kent kurmak için belirlediği noktada altyapı çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinde Konya'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar, iş insanları ve tüm yardımseverler olarak topyeykün halde ilk günden itibaren Hatay'ın yanında olduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için 9'uncu günde de insanüstü bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, çalışmaları 721 araç, 2.667 personelle sürdürdüklerini ifade etti.

Bir taraftan da çöken altyapının yenilenmesini, lojistik hizmetinin sağlanmasını ve bölgeye gönderilen yardımların koordinasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Tüm bunlarla birlikte şimdi de Hatay'da iki farklı bölgede depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına katkı sağlamak için kolları sıvadık. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, AFAD koordinasyonunda bölgede konteyner kentler kuracağız inşallah. Belirlediğimiz ilk noktada KOSKİ ekiplerimiz altyapı çalışmalarına hızlıca başladı. Altyapıdan sonra kısa sürede üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak bu soğuk kış aylarında depremzedelerimizin barınma ihtiyacını gidermeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Konya olarak Hatay için seferber olduklarının altını çizen Başkan Altay, "Konya olarak deprem bölgesinde yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Projeye katkı veren tüm odalarımıza ve belediyelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Allah'ın izniyle el ele verdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" açıklamalarını yaptı.

Etiketler : konya büyükşehir belediyesi uğur ibrahim altay konteyner kent hatay deprem

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