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28 Ekim 2023 Cumartesi 18:59:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 18:59:00

Konya, 4.0 ile sallandı

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AFAD, Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : Konya deprem AFAD 4.0 büyüklüğü
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