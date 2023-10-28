Konya, 4.0 ile sallandı
AFAD, Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-10-28
Saat:18:49:03 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:32.946 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/uHg26EFS9t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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