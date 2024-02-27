Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız." dedi.

Malatya'da 69 bin civarında konut hak sahipliğinin bulunduğunu ve gelecek süreçte bu sayının 70 bine ulaşacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Malatya'da başladığımız, ihale süreci devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu. Bunları en geç mayıs ayında başlayarak her ay birkaç bini teslim etmek üzere bir yıl içerisinde de teslim etmiş olacağız. Geriye 16 bin kadar eksiğimiz oluyor. Bunların 11 bini köy evi olarak önümüzde duruyor, kırsalda yapacağımız konutlar olarak duruyor. Orada da en büyük sıkıntımız bazı köyler fay hattı üstünde duruyor, yeni bir yere geçilmesi gerekiyor, yeni yerin tespiti bizim tarafımızdan sert zeminleri belirlemekle beraber vatandaşın, köylünün de 'evet biz buraya geçebiliriz' demesiyle ilgili olduğunu bildiğimiz için uzun bir süreç oluyor. 11 bin köy konutunun ihalesini çok kısa zamanda yaparız, onlar da bir yıl içerisinde bitmiş olur diye düşünüyoruz. Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız. Böylelikle konutlarından mahrum, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli, bu depremden daha şiddetli bir deprem gelse bile, inşallah gelmez, ama ola ki öyle bir şey olsa bile evlerinde huzurla oturabilecek, kendilerini kapılardan, pencerelerden asla dışarı atmayacaklar, kendilerini koruyacak bir alan içerisinde evde bekleyip depremin geçmesine beklemiş olacaklar. İnşallah kimsenin de burnu kanamayacak."