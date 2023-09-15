Konteyner kentte kış hazırlığı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'daki konteyner kent sakinleri, kış hazırlığına girişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'daki konteyner kent sakinleri, kış hazırlığına girişti. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışın tüketmek üzere domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutmaya başladı.
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