VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konsolosluk hizmetlerinde yapay zeka dönemi!
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Bir algı operasyonu daha bozuldu!
Macron yeniden Cumhurbaşkanı
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Türkiye'den Batı'ya ''Soykırım'' tepkisi!
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! "Garantörlük konusuna olumlu bakıyoruz"
Gizemli virüs çok sayıda ülkede görülmüştü! İlk ölüm gerçekleşti
Ada Tan ve Ece Melis Baş'tan büyük başarı
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı
Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
DSÖ, gizemli hepatit virüsünden 1 çocuğun öldüğünü bildirdi
İhaleyi Türkiye'den başka kimse alamıyor
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Müsaade etmeyiz
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
AK Parti'den 23 Nisan törenlerine ilişkin açıklama
Batı'nın tahtı sallanıyor!
Bayram tatili kaç gün olacak?
Başkan Erdoğan'dan '24 Nisan' mesajı!
Türkiye modelini örnek aldılar
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor!
Sağanak ve toz aşınımı geliyor
25 Nisan 2022 Pazartesi 00:01:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 00:01:00

Konsolosluk hizmetlerinde yapay zeka dönemi!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılışına katıldı. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Sao Paulo Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Raymundo Magno'nun katılımlarıyla düzenlenen açılış töreni, iki ülkenin resmi marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Brezilya arasında köklü dostluk bağlarımız var. Ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık mevcut. Brezilya Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Ama bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde dolayısıyla hedeflerimiz büyük" ifadelerini kullandı.

"Brezilya'da Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz"

Brezilya'da Türk diline ilginin arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kültürden spora kadar birçok alanda ilişkilerimiz gelişiyor. Benim çocukluğumda Türkiye'de herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye'de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu herkes dizileri izleyebilmek için televizyon almıştı. Bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci sırada ve dünyada üçüncüysek bunda Brezilya dizilerinin önemli katkıları oldu. Tabi her şey değişiyor zamanla şimdi tam tersine döndü. Brezilya'da ve Latin Amerika'da Türk dizileri izleniyor. İlave televizyon ihtiyacınız varsa biz fazlasıyla üretiyoruz Türkiye'de. Ayrıca hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz" dedi.

"Başkonsolosluğumuzun Sao Paulo'da olması tesadüf değil"

Bakan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğumuzun Sao Paulo'da olmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz. Sao Paulo, sadece Brezilya'nın değil Güney Amerika'nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek Başkonsolosluğumuzun tüm Latin Amerika dahil burada Sao Paulo'da olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda. Demek ki sadece Türkiye'nin ilgisini çekmiyor. Bu vesileyle dost ve komşu ülkelerin başkonsoloslarına da bugün katıldıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Brezilyalı dostlarımıza kapımız her zaman açık"

Çavuşoğlu, Başkonsolosa teşekkür ederek, "Tabi ilişkilerimiz gelişirken misyonlarımızın iş hacmi de artıyor. Dolayısıyla daha iyi imkanlarda ve şartlarda daha etkin hizmet verebilmek için Başkonsolosluğumuzu bu güzel sitenin içinde güzel bir ofise taşıdık. Değerli Başkonsolosuma özellikle böyle güzel bir yer bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Brezilya'da yaşayan vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuz kendi yerleridir, kendi evleridir. Kapımız vatandaşlarımıza yedi gün 24 saat açık ama sadece bizim vatandaşlarımıza değil Brezilyalı dostlarımıza ve yine dost ülkelerin vatandaşlarına da kapımız her zaman açık" dedi.

"Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız"

Çavuşoğlu 85'ten fazla konsolosluk hizmeti verildiğini söyleyerek, "Bu vesileyle Büyükelçiliğimiz de vurguladı. Dünyadaki tüm insanlarımıza Ankara'daki çağrı merkezimiz ve merkezdeki dairelerimizde 85'ten fazla konsolosluk hizmeti veriyoruz vatandaşlarımıza. Bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen gün demosunu arkadaşlarımız yaptı. Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız. Hızır programıyla da birçok hizmetimizi yapay zeka ile yedi gün 24 saat anlayışıyla vermeye önümüzdeki günlerde başlayacağız. 2019 yılında biliyorsunuz dijital diplomasi inisiyatifini başlatmıştık. Bugün yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil dış politika gelişmelerinin tespiti, gelişmesi, analizleri konusunda da faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tiredentes gününün önemini biliyorum"

Çavuşoğlu, Brezilya'nın bağımsızlık gününü kutlayarak, "Dün 23 Nisan'da Türkiye'ye bağımsızlığı kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümünü kutladık. Brezilya'nın bağımsızlığına giden yolda 21 Nisan Tiredentes gününün önemini biliyorum. Hem Tiredentes gününüzü hem de Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Yarın Brezilya'da yapacağımız görüşmeleri de sabırsızla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da açılışa katıldı

Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılışına Uruguaylı eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da katıldı.

Etiketler : Çavuşoğlu Brezilya Yapay zeka Türkçe konsolosluk
Sportif Burak

Sportif Burak
1 klip 5 derya

1 klip 5 derya
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
Atatürk projesine dahil oldu

Atatürk projesine dahil oldu
Kosova çıkarması

Kosova çıkarması
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı
Anlamsız hareketler

Anlamsız hareketler
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket

EN ÇOK OKUNAN HABERLER