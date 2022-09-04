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Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengele...
04 Eylül 2022 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 13:07:00

Konsey Başkanı, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin önemine işaret etti: Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayton Barış Anlaşması'na verdiği desteğe işaret eden Boşnak lider Dzaferovic, 'Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip' dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 Eylül'de Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretin önemine dikkat çekerek bu ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması açısından da önemli olduğunu söyledi.

Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine gerçekleştireceği resmi ziyareti AA'ya değerlendirdi.

Erdoğan'ın 6 Eylül'de Bosna Hersek'e gerçekleştireceği ziyaretin, hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu vurgulayan Dzaferovic, "Türkiye ile ilişkilerimiz geçen 4 yılda en üst seviyede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e gerçekleştireceği bu ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması açısından önemli." diye konuştu.

Dzaferovic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ziyaretlerimizin çoğunda odak noktası ekonomik iş birliği üzerine oldu. Şişecam ve Natron Hayat gibi büyük Türk şirketleri, Bosna Hersek'teki en ciddi firmalar arasında yer alıyor. Türkiye ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Bosna Hersekli iş insanlarına hiçbir yerde sahip olmadıkları önemli bir statü verildi. Türkiye bizimle ekonomik ilişkileri artırmak istiyor. Amacımız dış ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak." diye konuştu.

- "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BOSNA HERSEK'E VE BÖLGEYE HER ZİYARETİ SAKİNLEŞTİRİCİ VE DENGELEYİCİ BİR ETKİYE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayton Barış Anlaşması'na verdiği desteğe işaret eden Dzaferovic, "Bosna Hersek, karşılıklı saygıya bağlı bölgesel iş birliği istiyor. Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretin ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölge istikrarı için de önemli olduğunu ifade eden Boşnak lider Dzaferovic, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda uluslararası ilişkiler son derece çalkantılı. Ukrayna'daki savaş büyük zorluklar getirdi. Türkiye uluslararası barışın sağlanmasındaki önemli rolünü, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının sağlanmasında ve diğer müzakerelerde gösterdi. Türkiye, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm bölgeye büyük önem vermekte. Türkiye'nin hedefi Balkanlar'ın istikrarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin, Bosna Hersek ile bölgedeki barış ve istikrarın korunmasındaki rolü büyük."

Dzaferovic, "Türkiye ve Bosna Hersek örneğinde olduğu gibi tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunduğunda, yapılacak iş birliklerinde sınırlı kalınmaz. Bosna Hersek'in iş birliği yaptığı başka ülkeler de bulunmakta ancak Türkiye ile siyasi, ekonomik, savunma, spor, kültür, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda iş birliklerimiz var. Türkiye, kimliğimizin temeli olan kültürel mirasların korunması, yeniden inşası ve restorasyonunda da Bosna Hersek'in ana ortaklarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Sefik Dzaferovic Bosna Hersek Türkiye
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