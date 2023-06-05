Yunan basını yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı konuşuyor. Yunan basınında yer alan analiz yazısında Hakan Fidan'ın zor ve tehlikeli görevlerde büyük deneyime sahip olduğuna vurgu yapıldı.



Dünya basını yeni kabineye geniş ilgi duydu. En çok merak edilen isim de kendilerini ilgilendiren yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu



Gazete, "Türkiye'de yeni kabine ne anlama geliyor?" isimli haberinde Fidan'ın dışişleri konusunda adeta bir uzman olduğuna dikkat çekti.

Fidan'ın uzlaşmacı, ancak kararlı bir yapısı olduğuna dikkat çeken gazete, yeni Bakan'ın kendilerine de nasıl davranacağını merak ettiklerini ifade etti.

Yunanistan'ın bir diğer haber ajansı Newsit de Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler'in; Dışişleri Bakanlığı'na ise Hakan Fidan'ın getirildiğini söyledi. Haberde Başkan Erdoğan'ın birlik çağrısına da dikkat çekildi.

Alman basınının gündeminde de Hakan Fidan vardı. Haberde Hakan Fidan'a ayrıntılı bir şekilde yer verilirken, Fidan'ın dünyanın pek çok yerinden tebrik telefonları aldığından bahsedildi.

Yunan basınının gündemi dün yine Hakan Fidan olmuştu. Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de mercek altına alınmıştı. Yunanistan merak ettiği isimler ise yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Yunan gazetesi Kathimerini yeni bakanların listesine haberlerinde yer verdi.

Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıraladı.

Diğer bir Yunan gazetesi Proto Thema ise eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etti.

Haberin devamında ise Yunanistan'ın eski ve ileride tekrar göreve gelmesi beklenen başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'deki yeni kabine ile ilişkilerin iyiye gideceğinin umulduğuna yönelik beklentilerin olduğu belirtildi.

Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıraladı.