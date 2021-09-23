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23 Eylül 2021 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:59:00

Komşuda "Made in Turkey" şaşkınlığı!

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Türkiye'nin küresel otomobil endüstrisindeki ayak izinin çok güçlü olduğunu ifade eden Yunan basını, dünyadaki hemen hemen tüm arabalarda 'Made in Turkey' bileşenin olduğunu yazdı.

Yunanistan'da Türk kornası şaşkınlığı yaşanıyor. Yunan medyası, "Made in Turkey aksesuarı neredeyse tüm arabalarda mevcut" yorumunda bulundu.

YUNANİSTAN'DA "MADE İN TURKEY" ŞAŞKINLIĞI

Bursa fabrikasında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markalara 40 yıldır korna üreten Türk firması Seger, Yunan medyasında gündem oldu.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNDEKİ AYAK İZİ ÇOK GÜÇLÜ"

Avrupa'nın en büyük araç ihracatçılarından biri olan Türkiye'nin küresel otomobil endüstrisindeki ayak izinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Yunan basını, "Büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan ve dünya çapında milyonlarca arabaya entegre edilen bir "Made in Turkey" bileşeni var" ifadesini kullandı.

Firmanın otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna ürettiğinden bahseden Yunan basını, Türk kornasının ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldığını belirtti.

star.com.tr

Etiketler : Audi Volkswagen Mercedes Renault Citroen avrupa yunanistan türkiye
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