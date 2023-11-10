Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

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10 Kasım 2023 Cuma 11:12:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 11:12:00

"Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün elebaşı Rexhepi, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün bir çok suçtan kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede arandığını belirtti.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi'nin yakalanması için hemen Kartel Operasyonu yapıldı."

İTALYAN POLİSİYLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILDI

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalar ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu, kartel liderinin yerinin belirlendiğini ve Beylikdüzü'nde yapılan "Kartel Operasyonu"yla yakalandığını bildirdi.

Operasyonu düzenleyen personeli tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla, artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca operasyondan görüntüler de yer aldı.

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten kompanio bello dritan rexhepi uyuşturucu kaçakçısı kartel
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