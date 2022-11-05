VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu: Dur durak bilmeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Başkan Erdoğan: Tüm siyasetini bir iftira dalgası üzerine kuranlar siyasetçi değil proje elemanıdır
CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine eleştiri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı ilk kez yurt dışına çıktı
EOKA'nın kurucusu için yapılacak müzeye mali kaynak ayrılması GKRY Temsilciler Meclisinde onaylandı
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak
AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü
Ev sahipleri dikkat!
Stoltenberg: Erdoğan önemli bir rol oynuyor
Dünyanın en uzun adamı Mardin'de
Orta Çağ film setini andırıyor, turizme kazandırılacak
Koltuk değnekleriyle şifa peşinde
Bu köydeki herkesin soyadı aynı
TikTok'tan itiraf: Verilerinize erişiyoruz
İspanya ilgisi!
Tekli heyecanı
1 milyon mutluluğu
Başkan Erdoğan: Anahtar rol oynuyoruz
Terör örgütünün dağ kadrosuna 9 çizik birden
Sessiz ikili
Senaryo okuyorum
Canım Göksel!
05 Kasım 2022 Cumartesi 16:31:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 16:31:00

Koltuk değnekleriyle şifa peşinde

ABONE OL

Erzincan'da ortopedik rahatsızlığı bulunan Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy, istirahat etmesi gerekirken hastalarının mağdur olmaması için görevini koltuk değnekleriyle devam ettiriyor.

Erzincan'da ortopedik rahatsızlığı bulunan Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy, istirahat etmesi gerekirken hastalarının mağdur olmaması için görevini koltuk değnekleriyle devam ettiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Ersoy, eşi tarafından araçla hastaneye bırakıyor. Burada görevlilerce akülü araca bindirilip muayene odasına götürülüyor.

Etiketler : Erzincan doktor şifa
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
‘Hep Yek' geri geldi

‘Hep Yek' geri geldi
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!

Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!
diziler arası atışma!

diziler arası atışma!
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX