Koltuk değnekleriyle şifa peşinde
Erzincan'da ortopedik rahatsızlığı bulunan Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy, istirahat etmesi gerekirken hastalarının mağdur olmaması için görevini koltuk değnekleriyle devam ettiriyor.
Erzincan'da ortopedik rahatsızlığı bulunan Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy, istirahat etmesi gerekirken hastalarının mağdur olmaması için görevini koltuk değnekleriyle devam ettiriyor.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Ersoy, eşi tarafından araçla hastaneye bırakıyor. Burada görevlilerce akülü araca bindirilip muayene odasına götürülüyor.
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