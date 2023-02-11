Kolombiya Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Kaynak: AA
Kolombiya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye karar verdi.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminin (UNGRD) açıklamasında, "Arama kurtarma ekibi, 8 köpek, veterinerler, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan ekibimiz pazar günü yola çıkacak." bilgisi verildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de Twitter hesabından Kolombiya'nın desteğine teşekkür ederek, "Dost Kolombiya Hükümeti arama-kurtarma çalışmaları ile rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak üzere (THY) uçuşlarıyla yarından itibaren 45 profesyonel ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ve sıhhiye ekibini ülkemize gönderecek. Ekip seyyar acil istasyonu da kuracak." ifadesi kullanıldı.
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