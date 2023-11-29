Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro dünya ülkelerini topa tuttu! "Yaptıkları ateşe benzin dökmektedir"
Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Hamas ile İsrail'in geçici ateşkesi sağlamasında arabuluculuk yapan Katar'a övgüler dizerken, "Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran zengin ülkelerin yaptığı ateşe benzin dökmektir" sözleriyle dünya ülkelerini topa tuttu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu, dünya ülkelerine ise tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Hamas ve İsrail'in elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına olanak tanıyan ateşkes, Katar tarafından sağlanabildi. Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran zengin ülkelerin yaptığı ise ateşe benzin dökmektir." ifadelerini kullandı.
Petro, 27 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulunmuştu.
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