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31 Ocak 2023 Salı 08:17:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 08:17:00

Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: 5 aydır planlanan operasyon başladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah 06.00'da eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 ilde eşzamanlı olarak Kökünü Kurutma Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, 'Saat 06.00 itibarıyla yaklaşık 5 aydır planlanan 37. Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili Antalya'dayız. Aynı zamanda Erzincan, Isparta ve Ordu'da da operasyonlar eşzamanlı olarak başladı.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğünde "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 4 ilde eşzamanlı olarak Kökünü Kurutma Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Saat 06.00 itibarıyla yaklaşık 5 aydır planlanan 37. Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili Antalya'dayız. Aynı zamanda Erzincan, Isparta ve Ordu'da da operasyonlar eşzamanlı olarak başladı.

* 187 şüpheliden 181'i yakalandı.

* Operasyonlarımızı 3 kat artırdık, sahaya yaptığımız baskı çerçevesinde tutuklu sayısı da arttı. Isparta, Ordu, Erzincan ve Antalya'da operasyon yapıldı. 40 Kökünü Kurutma Operasyonu ülkemizin her yerinde devam etmektedir.

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