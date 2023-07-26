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26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:38:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:38:00

Kokan şebeke suyu vatandaşları hastanelik etti... İBB'ye 'çözüm bulmama' tepkisi

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar kokan şebeke suyu için İBB'nin çözüm bulamamasında şikayetçi. Son dönemlerde Sultan Abdülhamid dönemine dayanan Hamidiye Su markasının ismini değiştirmesi ile tepkileri toplayan İBB, kokan şebeke suyuna çare üretememesi vatandaşı çileden çıkarttı.

Arnavutköy'de oturan bazı kişiler, kokan ve rengi değişen şebeke suyu konusunun çözülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu.

İmrahor Mahallesi sakinleri, son zamanlarda şebekeden gelen suyun koktuğunu ve renginde değişiklik olduğunu fark etti.

Durumu İBB yetkililerine bildiren ilçe sakinleri, şimdi çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Tayyip Koç, geçen hafta mide bulantısı ve kusma problemi yaşayarak hastaneye gittiğini söyledi.

"SU HER ZAMANKİNDEN FARKLI KOKUYOR"

İmrahor Mahallesi'nde 27 yıldır ikamet eden Hasan Veliaslan ise şebeke suyunu riskli olması nedeniyle içme suyu olarak kullanmadıklarını belirtti.

Bir süredir suyun kötü koktuğunu fark ettiğini anlatan Veliaslan, yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmelerini istedi.

Hasan Albayrak da suyun kötü kokmasından şikayet ederek "Su her zamankinden farklı kokuyor. Bu sorun halen sürüyor. Bazı komşularımız bunun için belediyeye gidip şikayette bulundu. 30 yıldan bu yana bu mahallede oturuyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım." diye konuştu.

Etiketler : kokan şebeke suyu İBB çözüm vatandaş
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