Kocatepe Camisi'nde çekim yapan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmen B.K'nin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yürütülen araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile ilgili yayını yapan B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suç delillerine el konuldu, ele geçirilen dijital materyal de incelemeye alındı.

Zanlılar E.C. ve B.K, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

DİYANET'TEN SUÇ DUYURUSU



Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.