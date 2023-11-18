Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü
Kaynak: İHA
Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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