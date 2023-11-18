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18 Kasım 2023 Cumartesi 22:01:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 22:01:00

Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü

Kaynak: İHA

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Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : KAR KARTEPE YAĞIŞ
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