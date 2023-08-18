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18 Ağustos 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 16:30:00

Kocaeli'nin Kandıra sahilinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Etiketler : kocaeli kandıra sahil deniz yasak
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