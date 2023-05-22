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22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:22:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:22:00

Kocaeli'den Kahramanmaraş'a konteyner kent desteği

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Dilovası ilçe belediyeleri, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 150 konteynerlik geçici yerleşim birimi kuruyor.

Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Darıca ve Dilovası belediyeleri ile Dulkadiroğlu ilçesi Yüzevler mevkisinde yapılacak kent için şu ana kadar 50 konteyner bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 3 hafta içerisinde çalışmaların tamamlanarak afetzedelerin yerleştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, hazırlıkları yerinde incelediğini anlattı.

Çırpan, belirlenen alanda 150 konteynerden oluşan kent için montaja hazır olanları gönderdiklerini aktararak, "Orada hızlı şekilde kurulacak ve vatandaşlarımız daha rahat yaşamlarını devam ettirecek. İlk gün olduğu gibi bugün de yarın da depremzede vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Körfez Belediyesi Yüzevler mevkisi Darıca ve Dilovası belediyeleri
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