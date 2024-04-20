Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Kent genelinde etkili olan sağanağın ardından Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.
Yapılan incelemenin ardından önlem amaçlı 5 katlı bina boşaltıldı, binanın giriş katındaki fırının faaliyetleri durduruldu.
Aynı sokakta, 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
5 AY ÖNCE 3 BİNA BOŞALTILMIŞTI
Yapılan incelemenin ardından önlem amaçlı 5 katlı bina boşaltıldı, binanın giriş katındaki fırının faaliyetleri durduruldu.
Aynı sokakta, 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
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