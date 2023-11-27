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27 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00

Kocaeli'de vapur seferlerine fırtına engeli

Kaynak: AA

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Kocaeli'de bazı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00'e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 14.00'ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.

Etiketler : kocaeli vapur seferleri fırtına
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