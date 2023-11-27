Kocaeli'de vapur seferlerine fırtına engeli
Kaynak: AA
Kocaeli'de bazı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00'e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, 14.00'ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.
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- Kocaeli'de vapur seferlerine fırtına engeli