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15 Ağustos 2023 Salı 20:57:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 20:57:00

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 124 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, tüfek, tabanca, 25 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : Kocaeli Uyuşturucu operasyon
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